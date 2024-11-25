Киев позвал западных журналистов посмотреть на обломки «Орешника»

Украинские власти разрешили иностранным журналистам лицезреть собранные за последние дни на предприятии «Южмаш» в Днепропетровске обломки российской баллистической ракеты «Орешник», сообщает Reuters.

При этом, как отмечает агентство, разглашать точное место падения новейшего российского снаряда репортерам строго запрещено. Такое требование якобы обусловлено повышенными мерами безопасности.

«Обгоревшие фрагменты обломков разложены в ангаре для судебной экспертизы вооружений. Украинские специалисты изучают обломки для разработки контрмер», — приводится в материале.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

О скором применении российскими военными новых видов вооружений, которым, в частности, стал пуск ракетной системы «Орешник», знал совсем узкий круг лиц. Об этом, рассуждая об испытаниях, поведал в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.