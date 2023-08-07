Жителей Подмосковья начнут индивидуально информировать о проведении выборов губернатора

Адресное информирование заключается в подомовом обходе граждан специально подготовленными членами УИК, которые расскажут местным жителям о днях и времени голосования, зарегистрированных кандидатах на должность главы регионы, возможных формах голосования, сроке и порядке избирательных действий накануне и в день выборов, а также о том, где узнать о своем избирательном участке.

Информирования избирателей намерены провести в два этапа: с 7 по 20 августа и с 25 августа по 6 сентября, уточнили в Мособлизбиркоме.

Отмечается, что во время подомового обхода члены участковых избирательных комиссий будут использовать цифровой сервис «Мобильный УИК», который был разработан Центральной избирательной комиссией России.

Фото: [ Мособлизбирком ]

Ранее сообщалось, что заявления на участие в дистанционном голосовании подали уже свыше 136 тысяч жителей Подмосковья.