Более 136 тысяч жителей Подмосковья подали заявления на участие в дистанционном голосовании

В Подмосковье уже более 136 тысяч человек подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщили в областном Избиркоме.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 08:30 среды в ЦИК России приняли 136 157 заявлений избирателей из Подмосковья. Это 2,26% от общей численности избирателей региона.

Проголосовать дистанционно можно будет с восьмого по десятое сентября с восьми часов утра до восьми часов вечера.

В период проведения выборов Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на избирательных участках.