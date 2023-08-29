Жителей поселка Климово Брянской области призвали не выходить из домов

Глава администрации Климовского района Брянской области Александр Исаев призвал жителей поселка Климово, которое ранее обстреляли ВСУ, оставаться дома. Об этом он написал в своих соцсетях.

29 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате обстрелов со стороны Украины, погибли люди – мужчина и женщина. Среди них оказался ребенок.

«Убедительная просьба оставаться дома и не посещать места массового скопления! Не игнорируйте данную информацию! В настоящее время еще небезопасно передвижение по улицам поселка», – написал Исаев.

Он призвал жителей поселка сохранять спокойствие.

В результате обстрела поселка пострадали пять мирных жителей. Также повреждены здание школы и несколько административных построек. Есть разрушения в жилых домах. В Климово сейчас нарушено энергосбережение. По словам Богомаза, экстренные службы устраняют последствия обстрела.

С начала специальной военной операции России на Украине ВСУ часто обстреливают приграничные регионы. Чаще всего под удар попадает Белгородская область. Также атаки украинских военных приходятся на Брянску и Курскую области.

29 августа Министерство обороны РФ сообщило о сбитом в небе Брянской области беспилотнике. По данным ведомства, дрон ликвидировала российская система ПВО.