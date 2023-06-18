По мнению читателей французской газеты Le Figaro, в заявлении Киева об «успехах» контрнаступления украинских войск сплошной обман. Об этом сообщают « Народные новости ».

Уточняется, что критике подверглось сообщение заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в «продвижении» войск Киева.

Читатели открыто выразили сомнение, написав, что это «мероприятие» в ближайшее время потерпит фиаско, а также сообщили, что война в Незалежной не завершится до тех пор, пока западное сообщество будет оказывать президенту поддержку оружием и финансами.