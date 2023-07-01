Жители Москвы и Подмосковья увидят МКС

Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС) в ночь на 2 июля. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По ее словам, увидеть объект можно с 00:00 до 03:00 часов ночи.

«В какой-то период после 12 ночи и до 3 утра будет малооблачно, поэтому вероятность увидеть МКС будет», – отметила Котилевская.

27 июня Музей космонавтики сообщил, что станцию можно будет увидеть невооруженным глазом в Москве и Московской области с 1 по 25 июля. На борту МКС находятся российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

МКС является международным совместным проектом России, США, Японии, Канады и некоторых стран Евросоюза. Станцию включили в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой объект, построенный руками человека. Стоимость МКС составляет больше 150 млрд долларов.

В апреле в прокат вышел фильм, который впервые был снят на МКС. Режиссером выступил Клим Шипенко, а одну из главных ролей исполнила актриса Юлия Пересильд.

Ранее мы сообщали о том, что в космос был запущен первый чеченский спутник «Ахмат-1», разработанный совместно с Юго-Западным государственным университетом. Аппарат весит 2,5 кг. Он будет отслеживать передвижение самолетов.