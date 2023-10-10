Жители Нигера лозунгами провожали французских военных из страны

10 октября начался процесс вывода военных Франции, которые в течение нескольких лет располагались на территории Нигера. Ранее об этом решении сообщил французский лидер Эммануэль Макрон заявив, что Париж выполнил все свои задачи в регионе.

О выводе французских военных также рассказал общественник из «дежурных отрядов» Нигера Али Хасан.

«Не могу вам сказать о количестве и составе, но могу вас заверить, что это вывод французов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что жители Нигера гордятся собой и армией, благодаря которой это произошло.

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. В этот день бойцы Национальной гвардии заблокировали в президентском дворце президента Мохамеда Базума. Такие действия со стороны мятежников были вызваны намерением Базума отправить в отставку командующего Нацгвардией Омара Тчиани, а также крепкими связями с Францией и зависимостью страны от нее.