Жители Подмосковья могут ознакомиться с проектом «Путин. Время России»

Некоммерческой организацией «Национальный центр трудовой славы» реализован уникальный информационный проект «Путин. Время России», с которым можно ознакомиться по этой ссылке .

Представлены более 400 событий в жизни страны в 2012–2024 годах с участием главы государства: открытие новых производств, объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, больниц, школ и стадионов, культовых сооружений и памятников; модернизация ОПК и ВС.

События систематизированы по хронологии в 241 статье. Каждая статья маркирована ключевыми словами с указанием: отраслей/тем; зарубежных стран; федеральных округов; субъектов федерации; организаций и персоналий — ньюсмейкеров.

Представлены 35 отраслей экономики и социальной сферы, все федеральные округа, 69 субъектов Федерации и федеральная территория «Сириус», более 300 организаций и более 400 персоналий.

Событийный ряд акцентирует итоги правления Владимира Путина — знаковые трудовые достижения российской нации.

Подготовлены 13 лонгридов по годам. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Также подготовлена pdf-версия книги «Путин. Время России», которая представлена по ссылке.