Жители родного города Зеленского вышли на митинг из-за отсутствия отопления в домах

Жители Кривого Рога, в котором родился Владимир Зеленский, организовали акцию протеста из-за отсутствия отопления в домах с декабря 2024 года, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что люди перекрыли дорогу, ведущую к электросетевой компании «Теплоцентраль» в городе. Местные жители требовали встречи с генеральным директором предприятия.

В настоящее время без отопления остаются около 600 домов Кривого Рога.

Ранее бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что отопительный сезон в 2024-2025 годах может стать «катастрофическим» для страны. Он посоветовал жителям искать способы выживания, например, находя друзей, использующих дровяные печи для отопления.

В конце декабря 2024 года украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что Украина получила от США партию сжиженного природного газа (СПГ). Общий объем поставок составил около 100 млн куб. м. Отмечалось, что Вашингтон принял решение направить СПГ Киеву для обеспечения энергобезопасности Украины на фоне прекращения транзита российского газа через территорию украинского государства.

Ранее Юрист Константин Крохин рассказал, как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта 2025 года в России.