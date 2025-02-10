Юрист Крохин пояснил, каким образом изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта

В нашей стране с 1 марта введут запрет на переход регионов на форму оплаты услуг по отоплению, при которой платеж разбивался равномерно на протяжении всего года. Таким образом, оплата станет осуществляться только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры. Юрист Константин Крохин рассказал, что изменится для собственников. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, никакого изменения в оплате отопления с 1 марта не будет, поскольку это неправильная интерпретация инициативы Минстроя России, суть которой заключается в том, что ведомство запрещает с 1 марта переход субъектов РФ на равномерную оплату и начисления в системе отопления.

Эксперт добавил, что если раньше это был свободный выбор властей региона, то с 1 марта Минстрой России оставляет возможность перехода на фактическое потребление, а переход с фактического на равномерное запрещает. В целом для большинства граждан РФ ничего не поменяется, а переход в ряде субъектов РФ произойдет не раньше сентября.

По его мнению, жителям нашей страны будет тяжело платить большие суммы за отопление только в зимний период, поскольку доходы большинства граждан одинаковые в течение всего года, поэтому у собственников не станет хватать средств на оплату отопления и будут накапливаться долги. Кроме того, энергосберегающим организациям также неудобно получать плату за отопление только в зимний период, потому что за весенне-летний период они должны купить топливо и запчасти, провести ремонт и подготовить систему к отопительному периоду.

Ранее депутат Якубовский заявил, что с 1 марта в России меняется порядок плат за отопление.