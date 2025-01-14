Жителя Казахстана осудили за участие в вооруженном конфликте на стороне РФ

Сатпаевский городской суд Казахстана вынес приговор гражданину республики, который обвиняется в участии в вооруженном конфликте на стороне ВС РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что мужчина состоял в частной военной компании на территории России. Суд вынес ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев.

Согласно решению суда, обвиняемый был признан виновным по статье 172 УК Казахстана, которая предусматривает наказание от 5 до 9 лет лишения свободы за неправомерное участие в вооруженных конфликтах на территории других стран. Суд, оценив степень общественной опасности деяния, учел как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства.

Мужчина признал свою вину, однако приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила о первых приговорах иностранным наемникам, которые воевали в составе ВСУ.