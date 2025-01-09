Российские суды вынесли первые приговоры иностранным наемникам ВСУ

В 2024 году российские суды вынесли более 50 заочных приговоров иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ, передает ТАСС.

Согласно данным, в 2023 году в суд было передано два уголовных дела против двух человек, которые впоследствии были осуждены. За текущий период 2024 года в суды направлено 70 уголовных дел, касающихся 73 лиц, из которых 47 дел в отношении 50 человек уже завершились обвинительными приговорами.

В ведомстве отметили, что дела в отношении иностранцев, воюющих на стороне Украины за денежное вознаграждение (статья 359 УК РФ — наемничество), расследуются главным следственным управлением СК РФ под надзором Генпрокуратуры.

К ответственности привлечены более 750 человек, включая граждан Грузии, Молдовы, Франции, стран Балтии, США, а также подданных Швеции, Великобритании, Северной Ирландии и других государств.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области был уничтожен 34-летний Джейк Уоддингтон, гражданин Великобритании, который воевал на стороне ВСУ.