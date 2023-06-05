Жителям Белгородской области, покинувшие дома из-за обстрелов, предоставят кредитные каникулы

Жители Белгородской области, которые были вынуждены покинуть дома из-за обстрелов со стороны ВСУ, получат кредитные каникулы от Центробанка России. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время встречи с гражданами.

Глава области заявил, что приостановка оплаты кредитов согласована с руководством ЦБ РФ. По его словам, это вопрос решится в ближайшее время.

Также Гладков отметил, что граждане получат всю необходимую материальную помощь. По его словам, дополнительные средства будут выделены на оборудование пунктов временного размещения.

В мае ситуация в Белгородской области обострилась. ВСУ усилии обстрелы приграничных сел и поселков. На территорию региона в мае незаконно вторглись бойцы нацкорпуса, которые обстреляли погранпункт «Козинка» и «Грайворон».

5 июня ВС РФ отбивали атаку диверсантов в районе села Новая Таволжанка.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. К одним из главных ее целей президент РФ Владимир Путин отнес защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России.