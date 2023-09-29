Жительница Москвы приняла стиральную машину за беспилотник

Жительницу Москвы испугал звук стиральной машины у соседей, из-за чего она вызвала полицию. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщила Baza. Пенсионерка приняла звук работы техники за звук беспилотника.

Случай произошел на Кронштадтском бульваре. 82-летняя жительница услышала странный гул и подумала, что в небе летает БПЛА, а виновными в его запуске признала соседей. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, диверсантов они не нашли. При исследовании местности полицейские выяснили, что шум исходил от работающей стиральной машины.

24 сентября Mash сообщил, что пилоты двух рейсов авиакомпании Аэрофлот проинформировали о беспилотнике, который двигался в направлении Москвы. О летающем в небе объекте сообщил экипаж воздушного судна AFL1339, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Москву 23 сентября. Как отметил командир самолета, объект был похож на беспилотник длиной около метра. Он летел на высоте 2,6 км. Завершить посадку объект не помешал, поскольку находился ниже самолета.