Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что вступление Киева в НАТО развяжет войну

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что вступление Украины в НАТО развяжет войну с Россией. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости.

Сийярто заявил, что членство Киева в альянсе может привести к прямому столкновению НАТО с РФ и, как следствие, к началу третьей мировой войны.

«Мы просто хотим этого избежать. Поэтому для нас этот вопрос (вступления Украины в НАТО. — Прим. ред.) не существует в повестке дня», — подчеркнул Сийярто.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что с самого начала конфликта на Украине Будапешт провел красные линии. По его словам, одна из них касается всевозможных способов предотвращения прямого столкновения НАТО и РФ.

Как отметил Сийярто, большинство его коллег из стран, которые входят в Североатлантический альянс, в разговоре с представителями Украины допускают скорое присоединение Киева, однако в закрытом кругу признаются, что это невозможно.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал представить украинцам мирный план урегулирования конфликта, составленный Владимиром Зеленским.