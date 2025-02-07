Журнал Time собрался выпустить номер с Маском на обложке в кресле президента США

Американский журнал Time анонсировал февральский выпуск с обложкой, на которой представлен американский предприниматель Илон Маск. На нем бизнесмен сидит в кресле президента США в Овальном кабинете Белого дома.

В публикации журнала отмечается, что выпуск с такой обложкой станет доступен для покупателей с 24 февраля.

«Ни одно частное лицо, тем более то, чьи состояние и бизнес-сеть подпадают под непосредственный надзор федеральных властей, не обладало такой властью над аппаратом американского правительства. Пока что Маск, похоже, не подотчетен никому, кроме президента Трампа», — говорится в материале.

После своего переизбрания президентом США Дональд Трамп подписал указ о создании нового Департамента эффективности правительства, который отвечает за оптимизацию работы федеральных учреждений. Его возглавил Маск.

Ранее глава грузинского парламента Шалва Папуашвили высмеял ФРГ и Францию за их критику Илона Маска.