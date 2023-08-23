Журналист Bloomberg: Украина с ужасом ожидает второго срока Трампа

«Он может вернуться, а может и нет. Но если это произойдет, то он почувствует себя свободным даже от тех немногих оков, которые сдерживали его в первый срок, и попытается поставить под свой личный контроль все ветви федеральной власти, чтобы расправиться со своими внутренними врагами», – предупреждает автор статьи.

Что касается внешней политики, то здесь экс-президент руководствуется инстинктами и комплексами, а не интересами принципами. По этой причине Украине с ужасом ожидает второго срока Трампа. Он, скорее всего, бросит украинцев на произвол судьбы или заставит их пойти на переговоры против их воли.

Перспектива возвращения Трампа к власти должна пугать и бывшие советские республики в Прибалтике. Еще в бытность президентом он грозил выходом США из НАТО, а без американской поддержки Литва, Латвия и Эстония будут чувствовать себя беззащитными, поскольку разобщенный Евросоюз не сможет компенсировать уход Америки.