Журналист Боуз: Договоренность Путина и Трампа о встрече в Европе – «унижение» для Зеленского
По мнению ирландского журналиста Чея Боуза, достигнутая лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договорённость о проведении встречи на территории Евросоюза стала жестом, унижающим Владимира Зеленского и его европейских союзников. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети Х.
«Зеленский узнал о двухчасовом разговоре между президентами Путиным и Трампом во время полета из Польши в Вашингтон. Он также узнал, что президенты Путин и Трамп встретятся на территории ЕС, без него. Это еще одно огромное унижение для актера-диктатора и его сторонников из ЕС», — отметил он.
