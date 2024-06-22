Российская сторона и Запад на днях провели несколько раундов неофициальных переговоров, обсуждая уступки при вероятной капитуляции Украины. Причиной тому, как пишет в своем блоге на платформе Substack американский журналист Сеймур Херш, плачевное положение ВСУ на передовой и прозвучавшие на минувшей неделе предложения от президента РФ Владимира Путина по началу мирных переговоров с Киевом.

При этом, как отмечает со ссылкой на свои источники в американских верхах лауреат Пулитцеровской премии, в Вашингтоне более чем серьезно сомневаются в успехах ВСУ на передовой.

«Чиновник сказал мне, что вероятность значительного успеха Украины на поле боя остается низкой, учитывая огромные запасы войск и военной техники России», – приводятся слова американского журналиста.

Кроме того Херш сообщил, что недавние мирные предложения Путина об урегулировании украинского конфликта, что российский лидер сделал 14 июня, появились якобы аккурат после этих самых «секретных переговоров».

В заключении Херш посоветовал президенту США Джо всерьез рассмотреть предложения его российского коллеги Владимира Путина по Украине.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.