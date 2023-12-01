Журналист Херш: Россия и Украина начали тайные переговоры

Известный американский журналист Сеймур Херш утверждает, что представители России и Украины ведут тайные переговоры о мире. Об этом он написал в статье на платформе Substack, в которой ссылается на анонимных американских чиновников.

По его данным, Россия сохранит за собой Крым и освобожденные территории, а Украина получит разрешение вступить в НАТО с рядом ограничительных условий. В частности, речь идет о запрете размещения на Украине баз альянса.

Переговоры ведутся несмотря на протесты Зеленского, которому дали понять, что не ему решать этот вопрос. По словам Херша, в них участвуют начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и главком ВСУ Валерий Залужный.

При этом Белому дому категорически не нравятся условия, на которых может быть достигнуто мирное соглашение, уточняет лауреат Пулитцеровской премии.