Журналист Херш заявил, что Нетаньяху спровоцировал нападение ХАМАС
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Американский журналист Сеймур Херш считает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху виноват в том, что палестинское движение ХАМАС решилось на ракетный удар по Израилю.
По мнению Херша, огромной ошибкой стало указание Нетаньяху перебросить на Западный берег реки Иордан два из трех батальонов, охранявших границу с сектором Газа. В итоге границу протяженностью 51 км защищали примерно 800 израильских военных.
«Это означало, что израильские граждане на юге были брошены без израильского военного присутствия на 10-12 часов. Им оставалось защищать себя самим. Поэтому с Биби все, кончено. Возможно, это займет несколько месяцев, но с ним покончено», – написал Херш.
С окончанием горячей фазы конфликта закончится и карьера Нетаньяху, уверен журналист.