Журналист Карлсон назвал бредом сумасшедшего речь Байдена в Конгрессе

Высказывания главы Белого дома перед конгрессменами изобилуют ложью. Байден целенаправленно врет законодателям, так считает известный тележурналист Такер Карлсон. Он изложил свое мнение на собственном портале.

Журналист раскритиковал заявление Байдена, что Украина способна успешно противостоять России. На самом деле это не так, уверен Карлсон.

«Ложь за ложью, Украина может остановить Россию. Нет, не может», - категорически объявил он.

По его мнению, прошедшие два года уже показали, что Украина не справляется в этом конфликте. Все постулаты Байдена, озвученные им при выступлении, являются бредом сумасшедшего. Он поставил перед собой обязательство помогать стране, которая даже не входит в состав НАТО. Истинная цель такого решения – выкладывать десятки миллиардов долларов на какие-то действия, совершенно не связанные с Америкой.

Ранее сообщалось, что Байден во время выступления похвастался, что сумел вывести экономику США из кризиса. Сейчас все страны якобы завидуют Соединенным Штатам из-за их экономических успехов.