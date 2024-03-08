Байден заявил об убеждении в способности Украины остановить Россию

Американский президент считает, что при помощи Соединенных Штатов украинская армия в состоянии остановить агрессию России, не допустив ее армию к европейским рубежам. Такое мнение он выразил во время своего ежегодного выступления в Конгрессе. Об этом сообщили РИА Новости .

Байден предупредил, что точка зрения о том, что Владимир Путин остановится на захвате Украины, удовольствовавшись ее территорией, неверна. Думающие так люди сильно ошибаются.

«Я уверяю, что это не так. Но Украина может остановить Путина», - заверил он.

Для этого Америке и другим украинским союзникам необходимо оказывать помощь ВСУ, отправляя им оружие и боеприпасы.

Ранее глава Белого дома публично пообещал, что не пойдет на отправку американского воинского контингента на Украину. По его словам, правительство Зеленского не просит об этом. Ему гораздо больше нужны современные вооружения, чем солдаты.