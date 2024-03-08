Байден заявил, что вывел экономику США на очень высокий уровень

В начале срока Байдена на посту главы Белого дома экономическая ситуация была на грани краха. Теперь ей завидуют другие страны. Так считает сам Байден, он похвастался этим во время своего ежегодного выступления в Конгрессе. Трансляцию его выступления вели все крупные национальные телекомпании.

Во время зачтения своего послания «О положении страны» перед конгрессменами Байден стал утверждать, что американской экономике сейчас завидуют практически все государства в мире.

«Я унаследовал экономику, которая была на грани. Теперь наша экономика является предметом зависти всего мира», - указал он.

Байден добавил, что ему удалось добиться рекордного показателя, создав всего за три года 15 миллионов новых рабочих мест для американцев.

До этого Байден в своей речи заявил, что Украина в состоянии остановить Россию, если ей в этом помогут США. Америке всего лишь надо оказывать помощь ВСУ, снабжая их оружием и боеприпасами.