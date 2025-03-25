Журналист Карлсон прилетал в Москву, чтобы предотвратить ядерную войну

В беседе с бывшим специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом Такер Карлсон, американский журналист, объяснил, почему он решил посетить Россию в 2024 году. Он сказал, что хочет предотвратить ядерную войну. Интервью было опубликовано на официальном YouTube-канале журналиста.

Карлсон подчеркнул, что в течение последних трёх с половиной лет не было непосредственных контактов между бывшим президентом Соединённых Штатов Джо Байденом и Владимиром Путиным. Он убеждён, что без диалога невозможно урегулировать конфликт.

«Я приехал [в Россию] в прошлом году, потому что думал, что мы приближаемся к ядерной войне. И я просто подумал: если никто не говорит с [президентом России Владимиром] Путиным, кто-то по крайней мере должен транслировать его взгляды миру, иначе у нас может начаться война. Вот так я размышлял», — пояснил Карлсон.

Журналист подчеркнул, что за последние три с половиной года не было прямого контакта между бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и Владимиром Путиным. Он выразил убеждение, что без диалога невозможно найти решение украинского конфликта.

Ранее Уиткофф признался, что испытывал симпатию к президенту Путину во время их личной встречи.