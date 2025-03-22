«Он мне понравился»: Уиткофф раскрыл детали своих переговоров с Путиным

В ходе недавней встречи с представителем президента США Стивом Уиткофом в Москве президент России Владимир Путин обсудил детали возможного соглашения о прекращении огня. Об этом сообщил представитель американского лидера в интервью с журналистом Такером Карлсоном, опубликованном на YouTube-канале последнего.

«Путин спросил меня на встрече: „Что я должен делать в тех местах на фронте, где мы окружили военных ВСУ и они не хотят сдаваться? Мне ликвидировать их?“» — рассказал Уиткофф.

Со слов американского посланника, президент России описал ему один возможный сценарий развития событий, но отметил, что это лишь один из множества возможных вариантов, которые могут произойти в зоне боевых действий.

Уиткофф передал слова российского лидера, который подчеркнул, что на каждом участке фронта ситуация уникальна и требует индивидуального подхода.

«Он мне понравился. Я думаю, он был откровенен со мной», — подытожил Уиткофф свою встречу с Путиным.

Ранее Уиткофф сообщил, что Путин пошел в церковь помолиться за Трампа после покушения на него.