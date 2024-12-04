Журналист Познер назвал интервью Лаврова Карлсону хорошим знаком

То, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью известному телеведущему из США Такеру Карлсону, является очень хорошим знаком. Так считает российский журналист Владимир Познер. Его точку зрения привел телеграм-канал «Радиоточка НСН».

По мнению Познера, данное интервью можно считать неким показателям. Государственные деятели уровня Лаврова просто так не общаются с журналистами.

«Они преследуют определенные цели, они понимают, почему дают интервью данному журналисту. Поэтому я бы сказал, что да, это хороший знак», — указал Познер.

Он добавил, что СМИ в Соединенных Штатах в данный момент переживают кризис, связанный с ограничением свободы слова. Там принято выражать исключительно однобокое мнение о России и специальной военной операции. Тот же Карлсон говорит об этом мало и довольно однобоко.

Ранее об интервью Лаврова Карлсону высказалась Мария Захарова. Она утверждает, что данное интервью выйдет уже через несколько дней. Дипломат отозвалась об этом разговоре как об очень содержательном и увлекательном.