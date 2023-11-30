Журналист предложил Бербок «направить пистолет» на Шольца

Немецкая министр иностранных дел Анналена Бербок должна надавить на канцлера ФРГ Олафа Шольца для того, чтобы Украина не исчезла из поля зрения общественности. Об этом заявил журналист Юлиан Репке в своих соцсетях .

Накануне Бербок заявила, что общественный интерес к украинскому конфликту и государству падает, и это может обернуться «фатальными» последствиями.

В своем посте журналист заявил, что именно от немецкого министра зависит, пропадет Украина из «инфополя» или нет. Репке предложил главе МИД «направить политический пистолет на грудь» главы своей страны.

Он подчеркнул, что если Бербок не сменит свою политическую стратегию, то все ее слова останутся лишь пустыми словами. Репке также выдвинул предположение, что Украина пропала из газетных заголовков, в том числе и потому, что западные страны дают ей слишком мало оружия для того, что бы издания писали об успехах украинских ВС