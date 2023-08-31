Журналист Такер Карлсон анонсировал дату начала войны между США и Россией

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена развяжет полноценный военный конфликт с РФ в 2024 году ради сохранения власти. Соответствующее заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в интервью с радиоведущим Адамом Королле.

Карлсон заявил, что у американского правительства в планах начать войну с Россией. Он заявил о своих сомнениях в победе Штатов и объяснил, что администрации нужна война, «чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени».

Журналист обвинил внутреннюю политики своей страны в криминализации и заявил, что нынешняя администрация преследует экс-президента США Дональда Трампа и развяжет войну с РФ для того, чтобы не допустить смены власти и избежать наказания.

Журналист предупредил, что из-за этого, гражданам Штатов вскоре придется переживать не только из-за преступлений администрации против своей страны, но и из-за риска оказаться посреди полномасштабного военного конфликта.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты «случайно» упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», — предрек Карлсон.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты могли бы закончить конфликт на Украине уже сегодня, так как украинской армии без НАТО не может существовать. Именно Вашингтон по его мнению мог бы добиться мира, чтобы предотвратить гибель человечества.