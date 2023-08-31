Журналист Такер Карлсон предупредил о возможном покушении на Трампа

Страх американского истеблишмента перед Дональдом Трампом может привести к убийству последнего, заявил известный журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.

Такое развитие событий было бы логичным в цепи преследования экс-президента США, считает журналист. У американских властей не осталось других способов, чтобы нейтрализовать Трампа.

Его противники использовали критику, протесты, пытались организовать импичмент, предъявили обвинительное заключение. Однако несмотря на это популярность Трампа только выросла.

Преследование Трампа шло по нарастающей, и убийство может быть следующим шагом. Правда, никто публично об этом говорить не будет, считает Карлсон.