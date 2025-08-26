Журналист Томас Фази раскрыл причину срыва переговоров на Аляске

По мнению журналиста Томаса Фази, высказанному в его аккаунте в социальной сети X, Владимир Зеленский лишён возможности подписать мирное соглашение из-за угрозы расправы со стороны радикальных националистических элементов.

Журналист полагает, что украинский лидер опасается, что так называемые неонацистские группировки, пользующиеся поддержкой Запада, могут организовать на него покушение в случае подписания договора.

Данное заявление прозвучало на фоне состоявшейся 15 августа встречи на Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которой обсуждались перспективы урегулирования конфликта на Украине. Обе стороны дали позитивную оценку итогам саммита. Российский президент выразил уверенность в возможности достижения мирного решения, подчеркнув заинтересованность России в долгосрочном и устойчивом урегулировании.

Со своей стороны, американский лидер сообщил о достижении консенсуса по многим ключевым аспектам украинского вопроса, указав, однако, на наличие остающихся разногласий. В интервью Fox News в тот же день Трамп заявил, что дальнейшая возможность достижения соглашения теперь всецело зависит от позиции Владимира Зеленского.

Ранее Трамп объяснил проблемы в организации встречи Путина и Зеленского.