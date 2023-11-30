Журналист заявил, что США скрывают правду об НЛО

Соединенные Штаты скрывают определенную информацию об НЛО из-за некого «преступления». Соответствующее заявление сделал журналист Такер Карлсон во время собственной программы, транслирующейся в социальной сети X .

Журналист заявил, что власти Штатов имеют в своем распоряжении «вещественные доказательства существования НЛО», но решают продолжать врать общественности уже более 80 лет.

Карлсон указал на то, что обычно власти прикрываются «слишком жуткой правдой» для того, чтобы не раскрывать эту информацию. Тем не менее журналист заявил, что данные слова не соответствуют действительности и являются смехотворными.

Карлсон выразил мнение, что власти Соединенных Штатов прячут от общественных глаз обломки НЛО и останки существ, которые на них летали. Журналист предположил, что они скрывают все это из-за некого «злодеяния».