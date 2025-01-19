Журналистка Панченко напомнила об обещании Трампа остановить войну на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации намерен приступить к крупнейшей операции по депортации нелегальных мигрантов.

Первые шаги Трампа на посту президента раскритиковала журналиста Диана Панченко на своей странице в соцсети.

«Он пообещал сначала остановить войну на Украине», — написала она.

В период предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о том, что, если бы президентом США был он, то конфликт на Украине никогда бы не начался, а также обещал в случае своего переизбрания завершить войну на Украине за 24 часа.

Ранее сообщалось о том, что Трамп объявил о планах провести «крупномасштабный рейд против мигрантов».