Журналистка Панченко напомнила об обещании Трампа остановить войну на Украине
Трампу напомнили о его обещании остановить войну на Украине
Фото: [flickr.com]
Избранный президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации намерен приступить к крупнейшей операции по депортации нелегальных мигрантов.
Данная публикация появилась в BRICS News.
Первые шаги Трампа на посту президента раскритиковала журналиста Диана Панченко на своей странице в соцсети.
«Он пообещал сначала остановить войну на Украине», — написала она.
В период предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о том, что, если бы президентом США был он, то конфликт на Украине никогда бы не начался, а также обещал в случае своего переизбрания завершить войну на Украине за 24 часа.
Ранее сообщалось о том, что Трамп объявил о планах провести «крупномасштабный рейд против мигрантов».