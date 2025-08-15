Журналисты американского СМИ «опознали» Пескова в ресторане Анкориджа

Американское издание The Alaska Landmine оказалось в центре курьезной ситуации, сообщив о якобы замеченном в Анкоридже пресс-секретаре президента России Дмитрии Пескове. На это обратило внимание RT.

В материале местного СМИ утверждается, что высокопоставленный российский чиновник находился в местном ресторане в компании «нескольких мужчин очень русской внешности». Однако приложенное к статье фото показало — на снимке изображен совершенно другой человек.

При этом информация о прибытии Пескова на Аляску является правдой — он вылетел туда накануне в составе официальной делегации. Но его появление в общественных местах пока подтверждено не было.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже состоятся в пятницу, 15 августа, в 22:30 мск. Борт с российскими журналистами, которые буду освещать встречу, уже прибыл в Анкоридж.

