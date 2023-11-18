Американский президент Джо Байден должен сообщить, намерен ли Запад вводить большой международный контингент войск на территорию Украины после провала контрнаступления украинский ВС. Соответствующую просьбу американскому лидеру направили журналисты местной газеты The New York Post в своем материале.

Журналисты выразили обеспокоенность тем фактом, что наращивание военной мощи Украиной вместе с вероятностью того, что у Киева останутся неоконченные геополитические дела в регионе, могут вызвать нестабильность в будущем.

Они также задаются вопросом, какие в данной ситуации имеются альтернативы и может ли какое-либо государство за исключением Соединенных Штатов гарантировать Украине дальнейшую безопасность.

По мнению журналистов, президент Штатов должен незамедлительно дать точные ответы на данные вопросы для того, чтобы конфликт на территории Украины не превратился в перманентную часть глобального политического ландшафта.