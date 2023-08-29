«Зима будет для Украины очень тяжелой»: социолог предрек восстание против режима Зеленского

Едва ли не каждый день Киев объявляет новые планы по мобилизации, от которой большинство граждан стараются или откупиться, или сбежать. В то же время кладбища растут, а разрекламированное контрнаступление ВСУ вызывает насмешку даже у военных.

Социолог и доцент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Башлыков рассказал, когда недовольство украинцев перерастет в восстание. По словам специалиста, уже совсем скоро, с наступлением холодов, терпение народа Украины может закончиться. Этому способствует целый ряд факторов.

«Зима 2023-2024 годов будет для Украины очень тяжелой: огромные потери на фронте, отсутствие тепла и света, ухудшение социально-экономических условий жизни действительно могут вызвать стихийные антиправительственные выступления. Однако есть опасения, что они могут быть использованы западными кураторами, чтобы заменить режим Зеленского на более радикальный, более антироссийски ориентированный», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сценариев дальнейшего развития событий эксперт видит несколько: ситуацией воспользуется либо Запад, либо Россия. В первом случае речь будет идти о поддержке бунта для перестроения правительственной верхушки Киева. В таком случае команда Зеленского утратит власть.

«Результативным восстание на Украине может быть только в том случае, если оно будет инспирировано кем-то из западных хозяев киевского режима. В ином случае любой социальный протест населения Украины, скорее всего, будет жестоко подавлен местными силовиками и иностранными наемниками», — подчеркнул Башлыков.

Второй вариант подразумевает любое течение внутренних конфликтов на Украине, но с сопутствующей активностью РФ на фронте. В таком случае ход СВО заметно ускорится, ведь Киеву придется заниматься не только боевыми действиями, но и подавлением мятежей.

«Безусловно, любая внутренняя неурядица на Украине должна быть использована для уничтожения вооруженных националистов и дальнейшего освобождения украинской территории», — подвел итог эксперт.

Ранее стало известно, когда Украина может попросить Россию о перемирии.