Геополитическая обстановка остается неспокойной, участились атаки БПЛА на Москву, контрнаступление ВСУ провалилось. Политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал, когда Украина сама предложит мирные переговоры России.

По мнению эксперта, для этого нужно либо разрешение Запада, либо окончательный разгром на фронте. Собеседник подчеркнул, что факторов, определяющих дату окончания боевых действий на Украине, очень много. В конфликт вовлечено несколько игроков, интересы которых совпадают далеко не во всем.

«Помимо киевского режима, играющего роль исполнителя, и НАТО, обеспечивающего Украину ресурсами и управляющего боевыми действиями вплоть до тактического уровня, в продолжении конфликта заинтересованы ведущие группы влияния в США, Великобритании и Польше, а также крупные транснациональные корпорации», — уверен политолог.

Представители Запада, считает собеседник, также являются участниками конфликта. В целом, они настроены вести борьбу до последнего украинца, а их цель — максимально ослабить Россию. Переговоры же для них — лишь способ дать киевскому режиму мирную передышку для восстановления военных ресурсов. Однако вскоре ситуация может измениться.

«На фоне стратегических провалов ВСУ количество сторонников срочного прекращения огня, этого «плана Б» по спасению режима Зеленского, на Западе растет. Пока Киеву только намекают о необходимости смягчить позицию, но со временем намеки могут превратиться в твердое указание. Возможно, оно поступит в ноябре-декабре этого года», — сказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также Сипров предложил два военных сценария, способных заставить Украину первой заговорить о перемирии. Первый из них — победоносное наступление Российской армии и разгром основных сил ВСУ, такое развитие событий возможно уже в ходе предстоящей осенне-зимней кампании. Второй вариант — продолжать изматывать противника без активных наступательных действий.

«С учетом высокого темпа потерь ВСУ, сокращения мобилизационных ресурсов, роста социально-экономических проблем и возможной утраты интереса Запада к украинскому проекту, киевская хунта сможет продержаться до октября-ноября следующего года», — отметил Сипров.

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