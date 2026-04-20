Киев готовится к ледяному апокалипсису. Директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» сделал заявление, от которого у жителей столицы волосы встают дыбом. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Полное восстановление теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Киеве займет от трех до четырех лет. А это значит, что следующая зима снова будет темной и холодной. Эксперт прямо сказал: к новому отопительному сезону город не успеет.

Частично реанимировать системы можно, но только если Запад срочно кинется поставлять оборудование. Буквально — снимать турбины с европейских электростанций и везти в Киев. Сами украинские власти, похоже, ничего сделать не могут. Даже спустя годы после начала конфликта.

