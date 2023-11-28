Зюганов объявил дату начала президентской выборной кампании
Фото: [© Владимир Федоренко/РИА Новости]
Совет Федерации даст старт кампании по выборам президента России 13 декабря.
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов заявил, что уже 13 декабря Совет Федерации официально объявит о начале выборной кампании.
«По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», - указал он.
Его слова привели РИА Новости. Ранее один из источников журналистов сообщил, что сами выборы российского президента могут быть назначены на 17 марта 2024 года.