Зюганов объявил дату начала президентской выборной кампании

Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов заявил, что уже 13 декабря Совет Федерации официально объявит о начале выборной кампании.

«По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Ранее один из источников журналистов сообщил, что сами выборы российского президента могут быть назначены на 17 марта 2024 года.