Зюганов рассказал, как помог Путину выиграть выборы

Глава КПРФ Геннадий Зюганов вспомнил, как он консультировал Владимира Путина перед президентскими выборами. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Лидер российских коммунистов не уточнил, о каких конкретно выборах идет речь.

По его словам, Путин сам попросил его проконсультировать. Зюганов считает, что многое из того, что он рассказал, Путин затем пытался реализовывать на посту президента.

Политик отметил, что имеет право на такие консультации, поскольку начинал свою деятельность еще во времена Косыгина и Брежнева.

79-летний Зюганов, что в ходе следующих президентских выборов необходимо обсудить формирование лево-патриотического правительства, которое «вытащит страну».