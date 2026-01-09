«Золотая жила». Трамп пообещал американским компаниям доступ к венесуэльской нефти

В ходе диалога с руководителями ведущих нефтегазовых корпораций США Дональд Трамп заявил, что активное участие американского капитала в развитии Венесуэлы сулит значительные экономические преимущества для Соединенных Штатов.

Ключевым тезисом выступления президента стала амбициозная цель по добыче углеводородов. Трамп подчеркнул, что Вашингтон намерен выйти на «такие объемы нефти, какие мало кто когда-либо видел». Для достижения этих показателей американским компаниям потребуется масштабно инвестировать в венесуэльскую экономику — речь идет о сотнях миллионов долларов.

По мнению главы государства, эти инвестиции откроют путь к модернизации и восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры страны, что, в свою очередь, создаст прочную основу для долгосрочного присутствия американского бизнеса в регионе.

