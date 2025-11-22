«Золотой парашют и самолет на Израиль». Аналитик из США о конце игры Зеленского: что ждет Киев после его бегства?
Макгрегор: ЦРУ и МИ-6 могут вывезти Зеленского из Украины
Американский военный аналитик Дуглас Макгрегор, ранее работавший советником в Пентагоне, заявил о критическом положении Владимира Зеленского.
По словам эксперта, западные спецслужбы, такие как ЦРУ или МИ-6, в будущем могут организовать для него эвакуацию.
В эфире YouTube-канала Макгрегор охарактеризовал положение президента Украины как крайне неустойчивое.
«Он оказался между радикальными националистами, которые его контролируют, и обществом, уставшим от коррупции», — сказал он.
Аналитик допускает, что спецслужбы могут положить конец его правлению.
«Игра окончена, тебе нужно уйти», — отметил он.
В качестве возможного убежища для Зеленского называется Израиль, куда, по версии Макгрегора, уже выехали двое его «проворовавшихся» associates, и откуда не производится экстрадиция. Кроме того, эксперт, ссылаясь на источники в Европе, утверждает, что глава «киевского режима» имеет «как минимум миллиард долларов наличными».
Ранее сообщалось о том, что Зеленский планирует сбежать в Великобританию из-за скандала с НАБУ.