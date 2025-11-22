Американский военный аналитик Дуглас Макгрегор, ранее работавший советником в Пентагоне, заявил о критическом положении Владимира Зеленского.

По словам эксперта, западные спецслужбы, такие как ЦРУ или МИ-6, в будущем могут организовать для него эвакуацию.

В эфире YouTube-канала Макгрегор охарактеризовал положение президента Украины как крайне неустойчивое.

«Он оказался между радикальными националистами, которые его контролируют, и обществом, уставшим от коррупции», — сказал он.

Аналитик допускает, что спецслужбы могут положить конец его правлению.

«Игра окончена, тебе нужно уйти», — отметил он.

В качестве возможного убежища для Зеленского называется Израиль, куда, по версии Макгрегора, уже выехали двое его «проворовавшихся» associates, и откуда не производится экстрадиция. Кроме того, эксперт, ссылаясь на источники в Европе, утверждает, что глава «киевского режима» имеет «как минимум миллиард долларов наличными».

Ранее сообщалось о том, что Зеленский планирует сбежать в Великобританию из-за скандала с НАБУ.