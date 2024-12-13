Зурабишвили не намерена покидать Президентский дворец по истечению полномочий

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец по истечению срока полномочий 29 декабря. Об этом она сообщила в ходе своего телеобращения, передает ТАСС.

В своем обращении Зурабишвили отметила, что не планирует оставлять пост и продолжит исполнять свои обязанности.

Выборы нового президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация избранного кандидата запланирована на 29 декабря. Однако в условиях политической нестабильности, мнения о легитимности этих выборов разделены.

Зурабишвили, вместе с оппозиционными силами, выразила сомнения в легитимности результатов парламентских выборов, прошедших 26 ноября. Их итогом стала победа партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Оппозиция считает новый парламент нелегитимным и отвергает его полномочия по избранию нового президента.

Ранее источник РИА Новостей сообщил, что Саломе Зурабишвили заподозрили в намерении сорвать выборы президента Грузии.