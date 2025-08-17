Звонок Трампа Лукашенко: кого он «взорвал» на Западе? Сенсационное заявление госсекретаря Белоруссии

Об этом он сказал в эфире телеканала СТВ.

Государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович обвинил Запад в отсутствии интереса к завершению конфликта на Украине.

Комментируя недавний разговор президентов Белоруссии и США, Вольфович отметил его ограниченное влияние на текущую обстановку в стране.

Основным результатом, по его мнению, стало очередное подтверждение международного авторитета Белоруссии.

Вольфович охарактеризовал звонок Трампа Лукашенко как полную неожиданность, в первую очередь для "переживающих оппонентов на Западе, соседей - поляков, прибалтов".

"Трамп, видимо, мудрый политик, раз действительно накануне такого важнейшего политического мероприятия сделал звонок нашему президенту. Ему важно было мнение Александра Григорьевича (Лукашенко - ред.)", - добавил госсекретарь.

Он предупредил, что Белоруссии расслабляться нельзя ни при каких обстоятельствах, указав на "процветающую милитаризацию в Польше и Прибалтике, особенно в Литве".

Несмотря на критику, Вольфович подтвердил готовность Минска возобновить конструктивное взаимодействие с западными соседями.

