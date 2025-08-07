Администрация Трампа закрыла миссии НАСА по мониторингу выбросов углерода

Две миссии космического агентства НАСА, отвечающие за мониторинг выбросов парниковых газов, закроют. Данное решение приняли власти США. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает телеканал Newsmax.

Представители НАСА отметили, что эти миссии "вышли за рамки своей основной задачи" и закрываются "в соответствии с повесткой дня президента и бюджетными приоритетами".

В следующем году администрация Трампа не планирует выделять финансирование на орбитальные углеродные обсерватории, которые могут точно отслеживать выбросы и поглощение углекислого газа, а также состояние сельскохозяйственных культур.

Политика Трампа не нравится сотрудникам космического агентства. В июле почти 300 специалистов выступили с критикой в адрес администрации президента. Они упрекнули ее в рискованных решениях, в нарушениях федерального законодательства и подрыве миссий агентства.

Ранее сообщалось о том, что NASA ускоряет строительство ядерного реактора на Луне.