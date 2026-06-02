Жителям и гостям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Во вторник, 2 июня, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Луховицком и Ступинском лесничествах – III класс. Об это сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В среду и четверг, 3 и 4 июня, в регионе спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +21-26 градусов, ночью – +10-18. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
