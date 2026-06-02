Почти 700 тыс. жителей Подмосковья стали участниками предварительного голосования

Более 10% избирателей Подмосковья (636 012 человек) приняли участие в предварительном голосовании, «Единая Россия» завершила процедуру отбора кандидатов перед выборами в Госдуму и Мособлдуму. Об этом заявил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на заседании оргкомитета по проведению процедуры.

По его словам, местные жители стали одними из самых активных избирателей. В целом по России проголосовало более 10 млн человек.

«Единая Россия» Подмосковья по итогам предварительного голосования сформировала сильную команду кандидатов. В ней — профессионалы в разных отраслях: предприниматели, молодежь, наши герои специальной военной операции, опытные действующие депутаты. Многие из кандидатов никогда прежде не были связаны с политикой, но у каждого есть реальный профессиональный, жизненный и боевой опыт», – отметил Брынцалов.

Он выразил благодарность жителям, которые приняли участие в процедуре отбора кандидатов. В целом по стране в предварительном голосовании зарегистрировались свыше 20 тыс. кандидатов, что на треть больше, чем на аналогичных выборах в 2021 году. В Подмосковье от кандидатов было подано свыше 900 заявок.

Брынцалов добавил, что в сентябре депутатский корпус ожидает значительное обновление, более 80% участников — новые лица в политике, в том числе учителя, врачи, спортсмены, а также 67 участников специальной военной операции. Для них действовали особые условия: они получили дополнительно 25% к количеству набранных голосов.

Председатель партии Дмитрий Медведев отмечал, что политические оппоненты «Единой России» ключевые решения принимают за закрытыми дверями. По его словам, ЕР позволяет избирателям заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти.

Одним из победителей предварительного голосования в Подмосковье стал чемпион России и мира по смешанным единоборствам, актер и волонтер СВО Александр Зарубин. Он поблагодарил жителей городских округов Клин, Солнечногорск и Лотошино за то, что они проявили гражданскую позицию. Кроме того, победу одержала председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.

Предварительное голосование «Единой России» в этом году проходило только в электронном формате на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги. В сентябре в Подмосковье пройдут две крупные избирательные кампании - в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов.

