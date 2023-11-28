Айсберг размером в два Санкт-Петербурга может растаять спустя 37 лет

Самый крупный в мире айсберг А23а вскоре может прекратить свое существование, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Ледяная глыба площадью в 4170 кв. км (в два раза больше размера Санкт-Петербурга) откололась от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в сентябре 1986 года. До нынешней весны айсберг находился на мелководье в море Уэнделла, когда начался его активный дрейф.

В результате дрейфа ледяной гигант оказался на чистой воде в Южном океане. По мнению ученых, в скором времени он войдет в море Скоша, где закончит свое существование как единое целое.

Гигантский айсберг довольно быстро должен растаять под воздействие ветра, волн и теплых течений.

Ученые полагают, что в настоящее время айсберг не представляет опасности для судоходства.