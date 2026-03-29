Алтайские родственники: как два неандертальца, разделенные 10 000 лет, связаны общей кровью

Международная группа ученых, включая исследователей из Института археологии и этнографии СО РАН, завершила анализ генома древнего неандертальца, чьи останки были найдены в Денисовой пещере на Алтае. Результаты, опубликованные в журнале PNAS, привели к неожиданному открытию: неандертальцы, жившие в одной пещере с разницей примерно в 10 000 лет, были генетически связаны.

Фрагмент кости, переписавший историю

Объектом исследования стал крошечный фрагмент кости, обозначенный как Denisova 17 (D17), обнаруженный в 2011 году в 12-м слое Восточной галереи пещеры. Ученым удалось извлечь из него ДНК настолько хорошей сохранности, что они секвенировали полный геном с беспрецедентным покрытием — около 37-кратного.

Возраст образца оценили примерно в 110 000 лет. Анализ Y-хромосомы показал, что останки принадлежали мужчине.

Семейные узы через тысячелетия

Главная сенсация обнаружилась при сравнении генома D17 с геномом другого неандертальца из той же пещеры — женского образца Denisova 5 (D5), жившего примерно 120 000 лет назад. Хотя между ними не было прямой родственной связи «отец-сын» или «дед-внук», ученые установили, что оба индивида происходили от общего предка и принадлежали к близким генетическим линиям.

Жизнь в изоляции: группы по 20 человек

Генетический анализ также пролил свет на демографическую структуру алтайских неандертальцев. Ученые обнаружили длинные участки идентичной ДНК в геномах, что указывает на близкородственные связи внутри популяций. Это позволило оценить численность групп — они были крайне малы и составляли не более 20-50 особей.

Исследователи пришли к выводу, что неандертальцы жили небольшими и изолированными группами. Генетический анализ выявил признаки близкородственных связей внутри популяций, включая инбридинг.

Такая изоляция, вероятно, была характерна для восточных неандертальцев в течение длительного времени — как минимум с 120 000 до 80 000 лет назад.

Быстрое генетическое расхождение

Несмотря на близкое географическое соседство, алтайские и европейские неандертальцы оказались генетически очень далеки друг от друга. Ученые установили, что популяции, разделенные в среднем всего 50 000 лет, разошлись настолько сильно, насколько расходятся современные человеческие популяции, разделенные 300 000 лет эволюции, например жители Центральной Африки и Папуа — Новой Гвинеи.

Это указывает на крайне высокую скорость генетического дрейфа в небольших изолированных группах, где случайные мутации закрепляются быстрее.

Что это значит для науки

Полученные данные существенно меняют представление о неандертальцах. Они предстают не как единый, широко распространенный вид, а как «лоскутное одеяло» из множества генетически различающихся, изолированных друг от друга групп.

Такая фрагментация могла иметь серьезные последствия для выживания вида. Изоляция ограничивала способность неандертальцев адаптироваться к меняющимся условиям среды, делая их уязвимыми задолго до появления на сцене Homo sapiens.