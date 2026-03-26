Алтари, кострища и сердоликовые бусы: археологи раскопали уникальный памятник на Кавказе

Российские ученые обнаружили на территории Чеченской Республики уникальные артефакты, относящиеся к переходному периоду от каменного века к бронзовому. В ходе спасательных раскопок, предшествовавших прокладке газопровода «Новогрозный — Сержень Юрт», исследователи нашли жилищно-хозяйственные комплексы, древние погребения, а также девять объектов, которые, предположительно, использовались в ритуальных целях, передает ТАСС .

Масштабные работы развернулись в 2025 году на площади более 10 тысяч квадратных метров. Ученые изучили памятники и выявили 11 новых объектов культурного наследия. Самым древним из них оказалось поселение Тяллинг-2, расположенное у села Курчалой на востоке республики. Оно датируется первой половиной IV тысячелетия до нашей эры — временем позднего халколита, когда основным материалом для орудий оставался камень, но уже появлялись первые медные изделия.

Руководитель Кавказской экспедиции Института археологии РАН Владимир Малашев отметил, что изученная территория оказалась насыщена памятниками с уникальным материалом. По его словам, спасательные раскопки открыли ранее неизвестные страницы истории региона, начиная с эпохи халколита и заканчивая Средними веками. Это позволяет лучше понять исторические процессы, важные не только для Чеченской Республики, но и для всего Северного Кавказа.

На территории Тяллинг-2 археологи обнаружили два жилищно-хозяйственных комплекса и девять объектов, которые, вероятно, имели сакральное значение. Среди них — глиняные площадки, кострища, алтари и места проведения тризн, где сохранились остатки керамических сосудов и кости крупного рогатого скота.

Коллекция находок оказалась богатой: ученые собрали множество фрагментов керамики, каменные и костяные орудия труда, а также уникальные украшения — сердоликовые бусы и костяные изделия. Особый интерес представляют глиняные антропоморфные и зооморфные фигурки. Кроме того, исследователи обнаружили три ранее неизвестных погребения.

Дальнейшее изучение этих артефактов, по словам Малашева и его коллег, существенно расширит представления об истории агубековской культуры, к которой относится данное поселение.